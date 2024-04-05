Про це повідомляє The New York Times.

“Посадовці Альянсу погоджуються, що цього (запрошення України в НАТО) не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні. У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року“, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати та Німеччина виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство у Вашингтоні, проте вони планують надати Україні конкретні зобов’язання, які вони можуть виконати.

У четвер у Брюсселі Ентоні Блінкен сказав, що чув «від союзників», що «наша відданість, наша участь є необхідними для цього альянсу» та його підтримки України. Він додав, що Україна працює над змінами в уряді та безпеці, необхідними для вступу до НАТО, і без подробиць зазначив різноманітні зусилля всередині альянсу, щоб надати Україні нові гарантії під час зустрічі лідерів у Вашингтоні в липні.