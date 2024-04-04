Кілька країн-членів НАТО можуть оголосити про постачання засобів ППО для України вже впродовж кількох наступних днів.

Про це у Брюсселі за підсумками дводенного засідання Євроатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформу.

«Ми розуміємо терміновість цього питання та вітаємо оголошення від кількох країн-членів надати більше боєприпасів та більше видів допомоги для України, зокрема, коли йдеться про засоби протиповітряної оборони. Союзники переглянуть власні запаси та можливості, чи можуть вони надати більше допомоги, зокрема, систем Patriot, боєприпасів та запасних частин до них. Це питання не лише батарей та установок, а й доставки перехоплювачів для цих систем, які вже знаходяться там (в Україні – ред.)», – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО додав, що кілька союзників вже пообіцяли подивитися, що вони можуть доставити: є кілька країн, які можуть зробити оголошення про допомогу впродовж днів.

Він нагадав, що сьогодні вранці відбулася зустріч Ради НАТО-Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба надав союзникам оновлену інформацію про негайні та довгострокові потреби та про прогрес у реформах.

За словами керівника Альянсу, ситуація на полі бою в Україні залишається серйозною. Україна потребує більше засобів протиповітряного захисту, більше боєприпасів і більше допомоги.