Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Telegram-каналі.
“23 червня о 17:05 окупаційні війська завдали удару по місту Селидове. На цивільне населення армія РФ скинула дві авіабомби, ймовірно, УМПБ Д-30СН. В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору”, – йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, дістали поранення члени родини: 53 та 54-річні батько і матір, їхній 10-річний син, який зараз перебуває у тяжкому стані. Також постраждали 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Всі госпіталізовані.
Повідомляють про пошкодження щонайменше 30 житлових будинків та автомобілів.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, сьогодні російські війська впродовж всього дня били по населених пунктах Нікопольщини. Здебільшого окупанти застосовували для ударів дрони-камікадзе. Також двічі застосували й важку артилерію, випустивши з десяток снарядів.
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