У неділю, 23 червня, російські війська впродовж всього дня били по населених пунктах Нікопольщини. Здебільшого окупанти застосовували для ударів дрони-камікадзе. Також двічі застосували й важку артилерію, випустивши з десяток снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Він зазначив, що під ударом був райцентр. Потерпали й громади – Мирівська, Червоногригорівська, Покровська.

“У самому Нікополі ворог понівечив майно місцевих. Менше ніж за добу – 10 приватних будинків та 7 господарських споруд. Одну розтрощив”, – йдеться у повідомленні.

За даними Лисака, серед пошкодженого ворогом також продуктовий магазин і авто. Також зафіксовані пошкодження парканів, колодязя, альтанки та лінії електропередач. Постраждалих людей немає.

В інших районах області атак ворога сьогодні не було, уточнив голова ОВА.