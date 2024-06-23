Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
Він зазначив, що під ударом був райцентр. Потерпали й громади – Мирівська, Червоногригорівська, Покровська.
“У самому Нікополі ворог понівечив майно місцевих. Менше ніж за добу – 10 приватних будинків та 7 господарських споруд. Одну розтрощив”, – йдеться у повідомленні.
За даними Лисака, серед пошкодженого ворогом також продуктовий магазин і авто. Також зафіксовані пошкодження парканів, колодязя, альтанки та лінії електропередач. Постраждалих людей немає.
В інших районах області атак ворога сьогодні не було, уточнив голова ОВА.
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