Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Він зазначив, що під ударом був райцентр. Потерпали й громади – Мирівська, Червоногригорівська, Покровська. 

“У самому Нікополі ворог понівечив майно місцевих. Менше ніж за добу – 10 приватних будинків та 7 господарських споруд. Одну розтрощив”, – йдеться у повідомленні.

За даними Лисака, серед пошкодженого ворогом також продуктовий магазин і авто. Також зафіксовані пошкодження парканів, колодязя, альтанки та лінії електропередач. Постраждалих людей немає.

В інших районах області атак ворога сьогодні не було, уточнив голова ОВА.

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