Про це український лідер повідомив в Telegram.
“Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона”, — узагальнив президент.
Зеленський уточнює, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Йшлося про результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів.
Президент заслухав доповіді й дані розвідок щодо подальших планів противника та дії Сил оборони у відповідь.
На Ставці прозвучав міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод.
За словами Зеленського, він доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми.
Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич виступив із доповіддю стосовно боротьби з інструментами російського повітряного терору. Йшлося про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.
У повідомленні зазначається, президент України також віддав низку доручень про подальше вдосконалення українських тактик.
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