На черговому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 4 квітня обговорювалося, як на основних напрямках вдалося зупинити просування російських окупантів, повідомив Володимир Зеленський.

Про це український лідер повідомив в Telegram.

“Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона”, — узагальнив президент.

Зеленський уточнює, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Йшлося про результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів.

Президент заслухав доповіді й дані розвідок щодо подальших планів противника та дії Сил оборони у відповідь.

На Ставці прозвучав міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод.

За словами Зеленського, він доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич виступив із доповіддю стосовно боротьби з інструментами російського повітряного терору. Йшлося про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.

У повідомленні зазначається, президент України також віддав низку доручень про подальше вдосконалення українських тактик.