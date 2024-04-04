Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог здійснив 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вранішньому зведенні Генерального штабу Зброєних сил України.

Багатоповерхові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури отримали значні руйнування та пошкодження.

У ніч на 4 квітня російські окупанти знову атакували Україну, використовуючи 20 безпілотників типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони України знищили 11 з них.

Упродовж минулої доби авіаційні удари спрямовувалися на різні населені пункти Сумської області, Харківської області, Луганської, Донецької області та Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів.

Усього протягом доби вдалося відбити 1 атаку на Куп’янському напрямку, 5 на Лиманському, 14 на Бахмутському, 15 на Авдіївському.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують відстоювати позиції в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне та південно-східніше Водяного. Противник 22 рази намагався прорвати оборону, проте не зміг цього зробити.

На Оріхівському напрямку протягом останньої доби ворог не вів наступальних або штурмових дій.

На Херсонському напрямку противник здійснив 7 атак на позиції наших військ, проте безуспішно.

Напрямки Волинського та Поліського залишаються без суттєвих змін, а на Сіверському та Слобожанському продовжується військова присутність противника.