Після 31 березня 2024 року пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році, необхідно підтвердити свою особу.

Про це 1 травня увечері написало Міністерство соціальної політики.

Якщо протягом попередніх 9 місяців, з липня 2023 по березень 2024 року, вони не ідентифікували себе, їх пенсійні виплати тимчасово припинили.

Процедура ідентифікації полягає у підтвердженні особи онлайн або офлайн, щоб перевірити, що кошти надсилаються саме тим людям, яким вони призначені.

Тобто, з 1 квітня пенсіонерам, які не вийшли на зв’язок з Пенсійним фондом протягом 9 місяців, пенсії все ще нараховуються, але не на банківські картки, поки люди не пройдуть ідентифікацію.

Мінсоцполітики наголошує, що після ідентифікації виплати пенсій продовжаться — з урахуванням коштів за всі місяці, коли людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації.

Для проходження ідентифікації можна один із таких способів:

особисто відвідати відділення АТ “Ощадбанк“ чи орган Пенсійного фонду України;

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це зокрема може бути зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати банк чи ПФУ чи перебуває на тимчасово окупованій території.

за допомогою відеозв’язку. Подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

якщо пенсіонер за кордоном — отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою, та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.