Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Раніше, через відсутність відповідного законодавства, вони отримували виплати меншого розміру, ніж діти загиблих захисників та захисниць України.
Однак у березні 2024 року уряд прийняв рішення про збільшення цих виплат.
“З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн – на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.
Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення відбулось автоматично, додатково звертатись нікуди не потрібно”, — йдеться в повідомленні.
Міністерство соціальної політики нагадує, що діти загиблих добровольців також мають право на пенсію у разі втрати годувальника, якщо загиблий батько чи мати мали достатній страховий стаж. У випадку недостатнього стажу дитині нараховується державна соціальна допомога.
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