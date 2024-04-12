Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Раніше, через відсутність відповідного законодавства, вони отримували виплати меншого розміру, ніж діти загиблих захисників та захисниць України.

Однак у березні 2024 року уряд прийняв рішення про збільшення цих виплат.

“З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн – на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення відбулось автоматично, додатково звертатись нікуди не потрібно”, — йдеться в повідомленні.