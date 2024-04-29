Микола та Олена Шапошнікови, що вважаються координаторами серії вибухів та отруєнь у Європі, організованих Головним розвідувальним управлінням РФ, приховували свою діяльність під видом політичних емігрантів в Чехії, а потім придбали віллу в Греції, яку використовували для вбивць з ГРУ.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

За розслідуванням журналістів, вони збирали інформацію про військові постачання та допомагали організовувати диверсії, включаючи вибухи на складах боєприпасів у Чехії та Болгарії і отруєння болгарського бізнесмена Гебрева.

Вілла Villa Elena на півночі Греції протягом останніх 15 років слугувала базою для членів підрозділу 29155 ГРУ, який відповідав за отруєння та диверсії.

На думку журналістів, Шапошнікови не лише забезпечили доступ до складів у Чехії, а й спілкувалися з генералом Авер’яновим, засновником підрозділу 29155.

Олена Шапошнікова, ймовірно, була пов’язана з підрозділом 29155 і навіть отримала звання Героя РФ від Путіна після диверсійних операцій у Чехії та Болгарії.