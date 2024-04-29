Про це повідомило видання iRozhlas.
Головною метою Росії був зрив постачання озброєння та боєприпасів до України та Сирії.
У чеському Центрі боротьби з організованою злочинністю імен виконавців не уточнили. Раніше слідчі називали причетними Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна. Про це також раніше говорив і голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка.
Чеській контррозвідці відомі й інші відповідальні росіяни, але Чепіга та Мішкін вважаються головними організаторами.
Проте Москва відмовилася співпрацювати зі слідством, що призвело до закриття справи. Директор Центру боротьби з організованою злочинністю Їржі Мазанек пояснив, що вичерпані можливості отримання додаткових доказів, тому поліція вирішила відкласти справу.
“Це не дозволило органам поліції отримати додаткову інформацію, яка б дозволила розпочати кримінальне переслідування, і з цієї причини вони вирішили відкласти справу”, — додав він.
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