Чеська поліція завершила розслідування вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце та офіційно підтвердила, що агенти російської військової розвідки були відповідальними за ці події.

Про це повідомило видання iRozhlas.

Головною метою Росії був зрив постачання озброєння та боєприпасів до України та Сирії.

У чеському Центрі боротьби з організованою злочинністю імен виконавців не уточнили. Раніше слідчі називали причетними Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна. Про це також раніше говорив і голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка.

Чеській контррозвідці відомі й інші відповідальні росіяни, але Чепіга та Мішкін вважаються головними організаторами.

Проте Москва відмовилася співпрацювати зі слідством, що призвело до закриття справи. Директор Центру боротьби з організованою злочинністю Їржі Мазанек пояснив, що вичерпані можливості отримання додаткових доказів, тому поліція вирішила відкласти справу.

“Це не дозволило органам поліції отримати додаткову інформацію, яка б дозволила розпочати кримінальне переслідування, і з цієї причини вони вирішили відкласти справу”, — додав він.