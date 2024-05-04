Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що учасниками конфлікту стали представники поселення з села Онок на Закарпатті, які висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Зазначається, що ввечері у суботу, 3 квітня, біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно десять осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря. На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції.

“Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку.

Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.