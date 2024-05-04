Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
За попередньою інформацією, представники ТЦК хотіли мобілізувати одного з ромів, що проживає у місцевості. Працівники ТЦК зупинили його вранці на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований.
“На знак протесту вони приносили до будівлі ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто. У ході сутички було чутно постріли”, — йдеться у дописі Глаголи.
На місці події працюють правоохоронці. Інформація про постраждалих відсутня.
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