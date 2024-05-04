У місті Виноградів Закарпатської області група ромів з села Онок Берегівського району заблокувала виїзд з місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За попередньою інформацією, представники ТЦК хотіли мобілізувати одного з ромів, що проживає у місцевості. Працівники ТЦК зупинили його вранці на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований.

“На знак протесту вони приносили до будівлі ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто. У ході сутички було чутно постріли”, — йдеться у дописі Глаголи.

На місці події працюють правоохоронці. Інформація про постраждалих відсутня.