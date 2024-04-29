Про смерть повідомила Асоціація футболу Сумської області.
Протягом кар’єри футболіста Фоменко грав за «Зорю» та «Динамо». За киян виступав із 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА
За свою тренерську кар’єру Фоменко очолював «Динамо», «Металіст», «Верес» та інші клуби.
Він також очолював збірну України з 2012 до 2016 рік. Він вивів команду на Євро-2016. Після участі в турнірі завершив кар’єру.
У 2023 році Фоменко, як повідомляв UA Футбол, лікувався від онкологічного захворювання.
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