В 75 років помер захисник київського "Динамо" та збірної СРСР Михайло Фоменко. Він привів столичний клуб до першого чемпіонства незалежної України. Він також тренував національну команду країни, з якою виходив на чемпіонат Євро-2016.

Про смерть повідомила Асоціація футболу Сумської області.

Протягом кар’єри футболіста Фоменко грав за «Зорю» та «Динамо». За киян виступав із 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА

За свою тренерську кар’єру Фоменко очолював «Динамо», «Металіст», «Верес» та інші клуби.

Він також очолював збірну України з 2012 до 2016 рік. Він вивів команду на Євро-2016. Після участі в турнірі завершив кар’єру.

У 2023 році Фоменко, як повідомляв UA Футбол, лікувався від онкологічного захворювання.