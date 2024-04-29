Ексміністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі попередив, що поразка України від Росії коштуватиме Заходу трильйони доларів у новій холодній війні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Джеймс Гіппі зазначив, що потрібно більше пакетів допомоги, подібних до тих, що оголосили минулого тижня, щоб Україна виграла битву за “безпеку в усьому європейсько-атлантичному регіоні”.

“Патова ситуація або, не дай Боже, поразка України обіцяє нову холодну війну, яка триватиме десятиліттями й коштуватиме на трильйони доларів більше”, – наголосив він.

Ексміністр збройних сил додав, що нещодавні пакети допомоги від США та Великої Британії не перехилить одразу ж чашу терезів у тому, щоб дозволило Україні перейти до наступу, який “принесе швидку й повну перемогу”.

За його словами, українські бригади потрібно тренувати так, щоб їхні дії були злагоджені з артилерією, повітряною підтримкою та “всім іншим, чим можна атакувати росіян”.