Постійне представництво України при Раді Європи передало генеральному секретарю РЄ оновлену інформацію щодо відступу від зобов'язань, узятих відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у зв'язку з воєнним станом.

Про це повідомляється на сайті РЄ.

Це регулярний звіт, підготовлений Міністерством юстиції, у якому перелічено статті Конвенції, які довелось порушити Україні через агресивну війну РФ.

У звіті йдеться про кілька статей Конвенції, яка робить подібні відступи легальними на основі статті 15 – «Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації, під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації».

Обмеження, про які поінформувала Україна, стосуються статті 16 “Про обмеження політичної діяльності іноземців”, статті 9 “Про свободу думки, совісті та релігії”, а також 13 статті “Щодо права на ефективний засіб правового захисту”.

У ній ідеться про те, що «кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».