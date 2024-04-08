8 квітня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроект №10379, що стосується внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, спрямованих на посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У початковій версії законопроекту, запропонованої Кабміном через Міністерство оборони, передбачалося вважати відмову від проходження медичного огляду ухиленням від призову, за яке передбачалася кара у вигляді позбавлення волі до 5 років, а також збільшення штрафів за неявку до територіальних центрів військового обліку (ТЦК) до 204 тисяч гривень.

Правоохоронний комітет рекомендує Раді прийняти такі норми:

– За порушення правил військового обліку штраф від 3400 до 5100 грн, повторно або в особливий період – від 17 тисяч до 22 500 грн;

– За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час від 5100 до 8500 для населення та 17 000 – 34 000 для посадовців та юридичних осіб;

– У воєнний час для громадян від 17 000 до 22 500 грн, для посадових та юридичних осіб від 34 000 до 59 500 грн.

Зазначається, що закон про цифровізацію військового обліку, який набрав чинності 4 квітня, передбачає отримання ТЦК даних всіх чоловіків віком від 18 до 60 років в автоматичному режимі з різних реєстрів. Однак питання моменту повідомлення цих чоловіків залишається відкритим.