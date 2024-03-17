Повідомляє Radio Prague International.
“Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти”, – зазначив Павел.
За його словами, війна РФ проти України війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.
Чеський президент вважає, що може настати момент, коли РФ і Україні стане зрозуміло, що продовження війни означає лише нові витрати, страждання і втрати без надії на успіх.
Водночас Павел сказав, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількостей жертв, уже дуже вагомі.