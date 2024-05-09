Про це Зеленський написав у соцмережі X.

«Провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом. Подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України.

Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою», — написав Зеленський.

Зокрема обговорилось продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів.

Президент Чехії Павел також підтвердив свою участь у Саміті миру.

Нагадаємо, що сьогодні Петр Павел також заявляв, що перша партія боєприпасів в рамках ініціативи Чехії має бути доставлена в Україну на початку літа.

  • Перші 180 тисяч боєприпасів за чеською ініціативою надійдуть в Україну у червні, — Павел
  • Чехія може знайти 1,5 млн артилерійських снарядів, замість оголошених раніше 800 тис., — глава МЗС Чехії
  • Чехія намагатиметься доставити боєприпаси до України якнайшвидше