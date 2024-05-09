Про це Зеленський написав у соцмережі X.
«Провів телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом. Подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України.
Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою», — написав Зеленський.
Зокрема обговорилось продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів.
Президент Чехії Павел також підтвердив свою участь у Саміті миру.
Нагадаємо, що сьогодні Петр Павел також заявляв, що перша партія боєприпасів в рамках ініціативи Чехії має бути доставлена в Україну на початку літа.