Про це йдеться в указі №317/2024 від 9 травня.
“Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України”, — ідеться в документі.
Сергій Рудь був призначений на посаду начальника УДО в жовтні 2019 року.
Раніше повідомлялось, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України перервали замах ФСБ РФ на ліквідацію Президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців держави.
Двох полковників УДО, які передавали конфіденційну інформацію російським спецслужбам, було затримано.
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