Про це йдеться в указі №317/2024 від 9 травня.

“Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України”, — ідеться в документі.

Сергій Рудь був призначений на посаду начальника УДО в жовтні 2019 року.