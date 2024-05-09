Про це повідомили у пресслужбі дитячої лікарні святого Миколая.
Уламок міни застряг у головному мозку Михайлика на глибині п’яти сантиметрів, і його видалили у львівській дитячій лікарні.
Першу допомогу Михайликові надали у Херсоні, а операцію з видалення уламків роздробленого черепа виконали в Миколаєві. Уламок міни в головному мозку хлопчика залишили на місці.
Після операцій у Михайлика тимчасово були паралізовані рука, нога і пів обличчя, проте після місяця реабілітації він почав поступово відновлюватися.
Згодом він почав страждати від епілептичних нападів, і батьки звернулися до Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої Лікарні Святого Миколая.
“Ми з командою ухвалили складне рішення. Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 сантиметрів у мозку та ще й в дуже вузькій зоні.
Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати”, — каже дитячий нейрохірург Михайло Логва.
Все ж львівські лікарі здійснили складну операцію, використовуючи мікроскоп та систему нейромоніторингу.
Під час операції вони також встановили титанову пластину, щоб закрити відсутню частину черепа. Після операції Михайлик почав відновлюватися і наразі отримує фізичну терапію та психологічну підтримку.
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