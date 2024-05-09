Михайлик Воловиков з Херсона отримав поранення голови в результаті мінометного обстрілу міста 31 грудня 2023 року. Під час обстрілу його 11-річний друг загинув.

Про це повідомили у пресслужбі дитячої лікарні святого Миколая.

Уламок міни застряг у головному мозку Михайлика на глибині п’яти сантиметрів, і його видалили у львівській дитячій лікарні.

Першу допомогу Михайликові надали у Херсоні, а операцію з видалення уламків роздробленого черепа виконали в Миколаєві. Уламок міни в головному мозку хлопчика залишили на місці.

Після операцій у Михайлика тимчасово були паралізовані рука, нога і пів обличчя, проте після місяця реабілітації він почав поступово відновлюватися.

Згодом він почав страждати від епілептичних нападів, і батьки звернулися до Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої Лікарні Святого Миколая.

“Ми з командою ухвалили складне рішення. Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 сантиметрів у мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати”, — каже дитячий нейрохірург Михайло Логва.

Все ж львівські лікарі здійснили складну операцію, використовуючи мікроскоп та систему нейромоніторингу.

Під час операції вони також встановили титанову пластину, щоб закрити відсутню частину черепа. Після операції Михайлик почав відновлюватися і наразі отримує фізичну терапію та психологічну підтримку.