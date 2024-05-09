Україна та Європейська комісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація, проте зараз умов для цього немає.

Про це сказала віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів.

«Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ (Ільвою Йоганссон – ред.) із самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений,.. тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення», – заявила Стефанішина.

Віцепрем’єрка наголосила на важливості безпекового чинника. Згідно з угодою між Україною та Європейською комісією, коли ситуація з безпекою зміниться, буде розглянуто можливість перегляду статусу тимчасового захисту так, щоб процес повернення українців відбувався плавно.

«Але зараз умов для такого рішення немає», – констатувала віцепрем’єрка.

Також було зауважено, що питання мобілізації, реєстрації військовозобов’язаних і статусу тимчасового захисту не пов’язані між собою.

«Ми зафіксували це вчора на перемовинах із Ільвою Йоганссон. Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобовʼязаних. Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної, консульської роботи», – сказала Стефанішина.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС ввів Директиву тимчасового захисту для українських біженців, яка надала їм право легально перебувати на території ЄС та користуватися базовими соціальними послугами. Цей документ діятиме до березня 2025 року, з можливістю продовження.