Про це сказала віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів.
«Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ (Ільвою Йоганссон – ред.) із самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист.
Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений,.. тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення», – заявила Стефанішина.
Віцепрем’єрка наголосила на важливості безпекового чинника. Згідно з угодою між Україною та Європейською комісією, коли ситуація з безпекою зміниться, буде розглянуто можливість перегляду статусу тимчасового захисту так, щоб процес повернення українців відбувався плавно.
«Але зараз умов для такого рішення немає», – констатувала віцепрем’єрка.
Також було зауважено, що питання мобілізації, реєстрації військовозобов’язаних і статусу тимчасового захисту не пов’язані між собою.
«Ми зафіксували це вчора на перемовинах із Ільвою Йоганссон. Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобовʼязаних.
Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної, консульської роботи», – сказала Стефанішина.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС ввів Директиву тимчасового захисту для українських біженців, яка надала їм право легально перебувати на території ЄС та користуватися базовими соціальними послугами. Цей документ діятиме до березня 2025 року, з можливістю продовження.
Нагадаємо, що у квітні Міністерство закордонних справ України призупинило надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.
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