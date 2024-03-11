Про це у своєму Х повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, Олександр Кубраков.

В той же час, посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що до пункту перетину кордону “Ягодин-Дорогуськ” негайно виїхав український консул.

Таке рішення було прийнято у звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську.