Про це у своєму Х повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, Олександр Кубраков.
В той же час, посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що до пункту перетину кордону “Ягодин-Дорогуськ” негайно виїхав український консул.
Таке рішення було прийнято у звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську.
“Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод”, — з допису Василя Зварича