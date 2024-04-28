За добу ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по трьох районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному російському пункту управління.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Оперативна ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Велика Писарівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області. Противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Луганської та Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в тих районах населених пунктів, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 40 атак в районах населених пунктів Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Архангельське, Сокіл та Новопокровське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За підтримки авіації, тричі атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Херсонської області.