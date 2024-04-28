Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 466150 (+1096) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7279 (+11) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 13991 (+20) од,
артилерійських систем / artillery systems – 11948 (+43) од,
РСЗВ / MLRS – 1050 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 776 (+1) од,
літаків / aircraft – 348 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9507 (+22),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2124 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16065 (+46) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1971 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
- Росія здійснила масовий нічний удар. Ракети, запущені з літаків Ту-95МС та “кинджали”, атакували місто Стрий поблизу Львова та нанесли удари по Дніпру.
- ССО показали результати своєї роботи в Донецькій області — знищені БТР, БМП та дев’ять солдатів РФ
- Українські війська відвели танки Abrams з лінії фронту через загрозу російських дронів