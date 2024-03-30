Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 57 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Новопавлівському напрямку ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.