Оперативна інформація станом на 6:00 14 березня 2024 року щодо російського вторгнення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ , загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.