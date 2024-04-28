Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну. Вони використали 4 безпілотних літальних апарати типу "Shahed" та 5 безпілотних літальних апаратів невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував чотирма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. – РФ та пʼятьма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.