Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду повідомив, що змін у структурі телемарафону "Єдині новини" не буде.

Відповідне відео із заявою прем’єра опублікувала співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко на сторінці у Facebook.

“З точки зору того, що триває війна в країні, і вона лежить не лише в мілітарній площині, але й фактично інформаційній, треба мати засоби інформування людей, щоб перебити всі дезінформаційні та пропагандистські наративи російського ворога. Звісно ж, марафон працює і буде працювати. Він працює з першого дня повномасштабної агресії й продовжить роботу для того, щоб інформувати українське суспільство”, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у звіті Державного департаменту США за 2023 рік щодо порушень прав людини в Україні йшлося про те, що на висвітлення російсько-української війни у ЗМІ впливає урядова політика. У звіті, зокрема, зауважили, що із підписанням президентом України Володимиром Зеленським указу про введення воєнного стану в лютому 2022 року було запроваджено й обмеження для ЗМІ та медіасвободи.

“Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали”, — йдеться у документі.