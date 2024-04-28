Сьогодні вранці, 28 квітня, у місті Набережні Челни в Росії сталася пожежа поблизу складального цеху головного заводу корпорації "КамАЗ".

Про це повідомляє канал Набережних Челн.

“КамАЗ” – найбільший виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих в Росії. Компанія входить до топ-10 виробників великих вантажівок.

Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла на автоскладальному заводі “КамАЗ” у Татарстані, але пізніше з’явилася інформація, що біля заводу нібито загорілося сміття. На відео з соцмереж видно величезний вогонь і густий дим.

Як зазначає моніторинговий паблік “Кримський вітер“, КамАЗ є найголовнішим постачальником техніки для збройних сил Росії.