Про це повідомляє канал Набережних Челн.
“КамАЗ” – найбільший виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих в Росії. Компанія входить до топ-10 виробників великих вантажівок.
Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла на автоскладальному заводі “КамАЗ” у Татарстані, але пізніше з’явилася інформація, що біля заводу нібито загорілося сміття. На відео з соцмереж видно величезний вогонь і густий дим.
Як зазначає моніторинговий паблік “Кримський вітер“, КамАЗ є найголовнішим постачальником техніки для збройних сил Росії.
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