Про це повідомляє канал Набережних Челн.

“КамАЗ” – найбільший виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих в Росії. Компанія входить до топ-10 виробників великих вантажівок.

Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла на автоскладальному заводі “КамАЗ” у Татарстані, але пізніше з’явилася інформація, що біля заводу нібито загорілося сміття. На відео з соцмереж видно величезний вогонь і густий дим.

Як зазначає моніторинговий паблік “Кримський вітер“, КамАЗ є найголовнішим постачальником техніки для збройних сил Росії.

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