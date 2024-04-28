Радослав Сікорський, Міністр закордонних справ Польщі заявив, що відсутність протестів з боку Трампа щодо пакета допомоги від США свідчить про те, що його ставлення до України змінюється.

Про це пише Politico.

Сікорський зазначив, що зміна ставлення Трампа до України виявляється в тому, що він не висловив жодного протесту щодо пакета допомоги від США у розмірі 60 мільярдів доларів.

“Я не почув жодного протесту. Тому я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що ця опозиція до допомоги Україні насправді не є популярною в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам на переобрання”, – заявив Сікорський.

Окрім цього Сікорський розраховує на зміну поглядів канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо того, чи поставить Німеччина ракети Taurus Україні після того, як США надішлють більше ракет малої дальності ATACMS.

Сікорський стверджував, що картина більш неоднозначна, так само як Польща розпочинає ширший дипломатичний поштовх, щоб спробувати переконати Трампа в небезпеці свого ворога Путіна.

Для Польщі успіхи Росії в Україні означають, що будь-яке послаблення зобов’язань США перед НАТО становить загрозу існуванню, і Варшава прагне лобіювати та зачарувати Трампа перед потенційним поверненням у Білий дім. Трамп погрожує не захищати європейські країни, які не витрачають достатньо на оборону.

Варшава витрачає близько 4 відсотків свого валового внутрішнього продукту на оборону — вдвічі більше, ніж ціль НАТО, — і закликає Альянс підвищити ціль.