З різних джерел стало відомо, що існує схема, за якою чоловіків прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки.

Марʼяна Безугла, Народна депутатка України поділилась цим на своїй сторінці у Facebook.

Стало відомо, що існує схема, за якою чоловіків прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки. Однак, за документами ці люди працюють на повну ставку. Невідомо чи діляться вони грошима за це прилаштування і з ким. Наглядова рада таку схему не помічає

На коментарі Марʼяни відповіла Світлана Остапа, голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

“Також маю вже конкретні дані, що у січні 2024 року голова правління АТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (НСТУ) Микола Чернотицький отримав після сплати податків 228 633,89 грн (це зарплатня за один місяць), а п’ять членів правління отримали загалом 826 701,24 грн після сплати податків”, – написала Безугла.

Марʼяна Безугла додала, що вже готує запит для найскорішого розслідування цієї ситуації.