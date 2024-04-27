Про це повідомляє Херсонська ОВА на сторінці у Facebook.
“Козацьке — знов під ворожим вогнем. Сьогодні близько 14:30 російська армія гатила по населеному пункту з мінометів. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Один з них — у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілими є троє чоловіків віком 41, 47 та 53 років. Їх госпіталізували для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли Донеччину 2 121 раз. Окупанти атакували 12 населених пунктів, в результаті чого троє мирних жителів були поранені. Під ворожим вогнем опинилися міста Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, селище Гостре, Північне, села Архангельське, Берестки, Галицинівка, Зоряне, Іллінівка, Новоолександрівка, Острівське.
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