До кінця 2030 року Велика Британія планує оснастити свої збройні сили власною гіперзвуковою крилатою ракетою, щоб наздогнати Китай, Росію та США.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністерство оборони наполягало на тому, щоб нова зброя була повністю розроблена та виготовлена в Британії, і встановило кінцевий термін до 2030 року для її прийняття на озброєння. Проєкт був визначений прем’єр-міністром Ріші Сунаком як один з напрямків для запланованого збільшення оборонного бюджету на 75 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних шести років.

Є думки, що ракетні плани все ще знаходяться на початковій стадії, і ще не прийнято рішення про те, звідки вони будуть запускатися – з землі, моря чи повітря. Один з варіантів – це зброя, яку можна було б встановити на винищувачі, такі як Typhoon або F-35, які матимуть менший радіус дії та менший корисний вантаж, ніж більша зброя, яка запускається з землі. Ракета також може бути запущена з одного з військових кораблів Великобританії.

Міністерство оборони відмовилося надавати детальні коментарі щодо своїх планів, посилаючись на національну безпеку. Проте, речник заявив, що Велика Британія працює над гіперзвуковими технологіями для розширення своїх суверенних можливостей. Країна продовжує інвестувати в обладнання, щоб протистояти поточним і майбутнім загрозам.

Велика Британія планує інвестувати до 1 млрд фунтів стерлінгів у гіперзвуковий проєкт протягом наступних семи років через оборонний консорціум. Проте, є можливість закупити ракети у США, якщо майбутній огляд оборони визначить, що це необхідно раніше.

Велика Британія планує передати свою власну гіперзвукову зброю США та Австралії в обмін на співпрацю в інших проєктах, таких як штучний інтелект, квантові технології, гіперзвукові апарати та підводні дрони.