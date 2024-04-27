Окупаційні війська не полишають спроб захопити місто Часів Яр Донецької області. Саме тому Бахмутський напрямок наразі є одним із найгарячіших на фронті.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник оперативного командування “Хортиця” Назар Волошин.

Військовий наголосив, що противник також накопичує сили в районі Кліщіївки та продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру.

“ЗСУ контролюють ситуацію як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає”, — йдеться у заяві Волошина.

Водночас загарбники намагаються захопити населений пункт, не рахуючись із втратами у живій силі й техніці.

“Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське”, — заявив спікер.

За його словами, намагаючись вирівняти лінію фронту, російські війська паралельно роблять спроби штурмувати населені пункти Андріївка та Кліщіївка.

“У районі Кліщіївки помічено збільшення кількості російських підрозділів. Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено в районі Білогорівки”, — наголосив Назар Волошин.

За словами речника, наразі ворог зосереджує сили для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал “Сіверський Донець — Донбас”, захопити Часовий Яр та створити передумови для руху у бік Краматорської агломерації.