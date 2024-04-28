Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, нині посол у Швеції, натякнув, що невдовзі Керченський міст буде зруйновано, порадивши у соціальній мережі якнайшвидше зробити на ньому фото.

Про це згадано в дописі посла Литви.

У схваленому Сполученими Штатами пакеті повторного фінансування для України, є далекобійні ракети ATACMS. Саме їх часто називають “вбивцями Кримського моста”. Зокрема, Лінкявічюс натякнув на це.

Посол Литви Лінас Лінкявічюс у соцмережі Х натякнув на падіння Кримського моста.

Також дипломат опублікував колаж, що демонструє сам Кримський міст, ракету ATACMS, а також засмученого Володимира Путіна.

Раніше згадувалось, що Україна здатна зруйнувати Кримський міст до середини липня поточного року.