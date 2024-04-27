Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Як зазначив очільник ОВА, під час окупації тут був бліндаж російських військових. А нині — місце пам’яті. Над його створенням кілька місяців працював місцевий скульптор Павло Жебровський.
“Мав нагоду познайомитись з талановитим майстром. До нього вже приїжджають мешканці сусідніх сіл, щоб домовитися про виготовлення таких меморіалів для їхніх населених пунктів”, — йдеться у дописі.
Як зазначив Прокудін, у перспективі реалізація скульптором ще кількох проєктів на Херсонщині, які нині в розробці. Зокрема, триває конкурс на кращий ескіз-проєкт пам’ятного знака, що з’єднає правий та лівий берег області.
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