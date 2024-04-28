Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України, пояснив, що саме росіяни вночі 28 квітня використали як безпілотні апарати невстановленого типу проти України. Ці дрони належать до категорії розвідувальних.

Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” .

Він пояснив, що Mohajer-6 в основному працює над акваторією Чорного моря. Навколо тимчасово окупованого Криму переважно патрулює вже пілотована авіація. За його словами, це літаки Бе, літаки АНи і постійно в небі присутні СУи і МіГи, які займаються розвідкою та можуть завдавати удари.

“Насправді у нас тут працюють різноманітні типи дронів. Це зазвичай “Орлан 10”, це дрони Zala, це дрони SuperСam. Набагато рідше можна побачити “Форпост»”або Mohajer-6 іранського виробництва”, — сказав Плетенчук.

Як сказав Плетенчук, безпілотники росіян невстановленого типу належать до категорії розвідувальних.

“Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак, і ледве не щодня вони їх втрачають”, — пояснив начальник центру стратегічних комунікацій.

У ніч на 28 квітня сили протиповітряної оборони збили 4 “шахеди” на території Київщини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини, а також 1 невстановлений безпілотний літальний апарат на Миколаївщині, якими Російська Федерація атакувала Україну. Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.