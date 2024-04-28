Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” .
Він пояснив, що Mohajer-6 в основному працює над акваторією Чорного моря. Навколо тимчасово окупованого Криму переважно патрулює вже пілотована авіація. За його словами, це літаки Бе, літаки АНи і постійно в небі присутні СУи і МіГи, які займаються розвідкою та можуть завдавати удари.
“Насправді у нас тут працюють різноманітні типи дронів. Це зазвичай “Орлан 10”, це дрони Zala, це дрони SuperСam. Набагато рідше можна побачити “Форпост»”або Mohajer-6 іранського виробництва”, — сказав Плетенчук.
Як сказав Плетенчук, безпілотники росіян невстановленого типу належать до категорії розвідувальних.
“Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак, і ледве не щодня вони їх втрачають”, — пояснив начальник центру стратегічних комунікацій.
У ніч на 28 квітня сили протиповітряної оборони збили 4 “шахеди” на території Київщини, Вінниччини, Хмельниччини та Кіровоградщини, а також 1 невстановлений безпілотний літальний апарат на Миколаївщині, якими Російська Федерація атакувала Україну. Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
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