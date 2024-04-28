Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
За даними прикордонників, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону вже виявлено тіла 24 осіб, які намагалися перетнути річку Тису.
“Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються”, – йдеться в дописі.
Особи загиблих встановлюються.
“Незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров’ю”, – зазначають прикордонники.
Зазвичай майбутнього порушника державного кордону, який бажає уникнути мобілізації, армія зустрічає ще на вокзалі Мукачева з працівниками ТЦК. Варіантів виходу з перону небагато, а ті, хто вперше знаходиться тут, знайдуть лише один. Тому військовим залишається стати біля місця, де людський потік збирається в пляшкове горлечко.
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