У суботу, 27 квітня, ввечері під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса. На місце події були викликані рятувальники ДСНС та співробітники поліції.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону вже виявлено тіла 24 осіб, які намагалися перетнути річку Тису.

“Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються”, – йдеться в дописі.

Особи загиблих встановлюються.

“Незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров’ю”, – зазначають прикордонники.

Зазвичай майбутнього порушника державного кордону, який бажає уникнути мобілізації, армія зустрічає ще на вокзалі Мукачева з працівниками ТЦК. Варіантів виходу з перону небагато, а ті, хто вперше знаходиться тут, знайдуть лише один. Тому військовим залишається стати біля місця, де людський потік збирається в пляшкове горлечко.