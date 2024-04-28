Посол Росії був викликаний в м. Рим на зустріч з МЗС Італії після того, як Москва передала дочірню компанію італійської групи Ariston Thermo Group під "тимчасове управління" державного енергетичного гіганта "Газпром".

Про це пише Euractiv.

Згідно з повідомленням, Таяні заявив, що він спілкувався з вищими керівниками компанії Ariston, і Рим готовий захищати свій бізнес на всіх міжнародних ринках.

Речник ЄС засудив цей крок Москви, назвавши його ще одним доказом нехтування Росією міжнародним правом і правилами, і закликав скасувати його.

“Уряд вимагає роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group”, — заявив Антоніо Таяні.

У п’ятницю в Росії було опубліковано указ, підписаний президентом РФ Володимиром Путіним. Документ датований на день раніше і передає контроль над 100% акцій компаній Ariston Thermo Rus, що належить Ariston Holding NV, і BSH Household Appliances, що належить BSH Hausgerate GmbH, дочірній компанії “Газпром побутові системи”, яка є частиною “Газпрому”. Ці кроки в Росії вважаються відповіддю на санкції, які Захід ввів проти російських компаній.