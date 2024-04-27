У трійці лідерів за обсягом ввезення танталових конденсаторів до Росії є американський виробник — компанія Kemet. Торік до країни-терориста було завезено танталових конденсаторів Kemet на 6 млн доларів.

Про це повідомляє The Insider.

Зазначається, що танталові конденсатори є незамінним елементом електроніки. Вони мають високу температурну стійкість, що робить їх незамінними в радіоелектроніці, а також більшу, порівняно з конденсаторами з інших матеріалів, ємність за однакового розміру.

У Росії їх практично не випускають, але, попри санкції, дефіциту не зазнає жодна галузь, навіть військова. Ці конденсатори використовуються, зокрема, в безпілотниках “Корсар”, “Шахед” та ракет X-101.

Видання з’ясувало, що Росія закуповує конденсатори японсько-американської компанії Kyocera AVX, однак, як з’ясували журналісти, вироблені вони у Сальвадорі. Значна частина танталових конденсаторів, які надійшли в Росію з Китаю, у графі “країна походження” має позначку “Сальвадор”. Це означає, що товар вироблено саме там, а Китай виступає при цьому експортером.

Ще одна компанія, що постачає країні-терористу танталові конденсатори — це американська Vishay, яка спеціалізується на виробництві деталей військового призначення. Минулого року Росія отримала конденсаторів виробництва ізраїльського заводу Vishay приблизно на 1,3 млн доларів. Втім жодні партії не доправляли безпосередньо з Ізраїлю.

The Insider зазначає, що конденсатори в Росії прибували також з Кіпру, Угорщини, Китаю і Гонконгу.

Журналісти стверджують, що у поставках конденсаторів брали участь литовські брокери Vinges Terminalas і Autoverslo Logistika. Вони не тільки оформляли папери для митниці, але, судячи з декларацій, які є в розпорядженні видання, ввозили деталі в Литву, щоб потім переправити їх до РФ.