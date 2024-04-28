Новий закон, який визнає одностатеві стосунки тяжким злочином, призначений для зміцнення релігійних цінностей, але правозахисники вважають його остаточною розправою над ЛГБТК+ спільнотою в Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

Текст документа стверджує необхідність “захисту іракського суспільства від морального розкладання та закликів до гомосексуальності”. Закон був прийнятий голосами депутатів, які представляють консервативні шиїтські партії, що входять до широкої парламентської коаліції. Останнім часом іракські політики все більше виступають проти прав ЛГБТК+.

Новий закон “Про боротьбу з проституцією і гомосексуалізмом” передбачає покарання за одностатеві відносини від 10 до 15 років ув’язнення, а за пропаганду – від семи років. Також передбачено окреме покарання для трансгендерних осіб: за зміну статі та носіння невластивого біологічному гендеру одягу, передбачено від одного до трьох років ув’язнення.

Раед Аль-Малікі, іракський парламентар, повідомив, що ухвалення закону було відкладено до повернення прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шіа Аль-Судані з його поїздки в США. Аль-Малікі був одним з розробників нових законодавчих норм.

“Ми не хотіли, щоб це вплинуло на хід візиту”, — наголосив Аль-Малікі агентству AFP, підкресливши, що це внутрішнє питання Іраку.

Після прийняття закону, Державний департамент США випустив заяву, в якій визнав його загрозою для прав і свобод людини.