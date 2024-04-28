Посол Василь Зварич в Польщі озвучив оцінку в понад 10 тисяч українців чоловіків, проте цифри є приблизними. Новий закон про мобілізацію допоможе зрозуміти скільки насправді чоловіків призовного віку перебуває закордоном.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич на TVN24.

Зварич сказав, що Україна бажає перевірити, скільки українських чоловіків призовного віку зараз перебуває у Польщі, відповідаючи на запитання.

“Тому ми маємо новий закон про мобілізацію, який передбачає, що протягом 60 днів після набрання ним чинності кожна особа призовного віку має з’явитися та звірити свої дані у призовних пунктах”, – сказав він.

За словами Зварича, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але вони будуть впевнені, коли закон про мобілізацію буде імплементуватися і коли кожен чоловік зможе підтвердити свої дані в пунктах збору.

Посол відповів на запитання щодо потреби України у допомозі з транспортуванням громадян, яким закінчується право на проживання в Польщі, заявивши, що Київ наразі не звертався до Варшави з таким проханням. Водночас, він підкреслив, що мобілізація є звичайним явищем у часи війни.

“Війна ще триває. Дійсно, нам потрібні люди. Нам потрібні люди для ротації”, – наостанок додав дипломат.