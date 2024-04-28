Плуг – це один із найважливіших інструментів для роботи у невеликих фермерських господарствах чи на городах. При обробці невеликих ділянок землі використання великих тракторів є неефективним, у таких випадках найчастіше використовують мінітрактори із відповідним навісним або причіпним обладнанням. Ефективне оброблення ґрунту залежить від правильного вибору плуга та його використання. Розглянемо основні критерії та рекомендації при виборі плуга, які дозволять обрати найкращий плуг до мінітрактора на популярному маркетплейсі AGRO.RIA.

Призначення плугів для мінітрактора

Оранка є одним із ключових етапів у грунтообробних процесах в сільському господарстві. Сучасні виробники агротехніки представляють на ринку плуги, які можна вважати універсальними знаряддями, оскільки вони призначені для ефективного виконання різноманітних завдань, включаючи:

– Розпушування ґрунту, що забезпечує його подрібнення та насичення киснем.

– Зменшення можливості водної та вітрової ерозії.

– Подрібнення та перемішування рослинних залишків.

– Знищення коренів бур’янів, що мінімізує ймовірність їх подальшого росту.

– Покращення проникнення вологи у ґрунт та збереження її під час весняної оранки.

– Руйнування підземних ходів гризунів, що змушує їх покинути оброблену ділянку.

Проте, для досягнення ефективності оранки та отримання якісних результатів, важливо правильно орієнтуватися на ринкові пропозиції та вибрати і купити плуг, який ідеально відповідає вашому мінітрактору та враховує особливості майбутніх робіт, включаючи тип ґрунту та специфіку поля чи городу.

Типи плугів та їх призначення

Існує декілька типів плугів, таких як оборотні плуги, роторні, дисковий плуг тощо. Вибір конкретного типу плуга залежить від конкретних потреб та умов роботи.



1. Дискові плуги мають раму, на якій розташовані дискові корпуси. Глибина оранки регулюється за допомогою опорного колеса. Ці плуги підходять для обробки полів з важкими ґрунтами в ранню весну. Важливо пам’ятати, що цей плуг не перевертає ґрунт, а просто розрізає його та подрібнює.



2. Оборотні плуги складаються з двох робочих частин: перша використовується при першому заході, а оборотний – при другому. Таке обладнання дозволяє орати ділянки без ровів і валів, утворюючи максимально рівну поверхню. Ці плуги відзначаються підвищеною надійністю, плавністю та розміреністю роботи. Це ідеальний варіант для роботи з щільними ґрунтами.



3. Роторні плуги мають кілька різальних елементів у вигляді пластин з гострими краями, які розташовані на одній осі. Після запуску двигуна вісь починає обертатися, а робочі елементи врізаються в ґрунт, підіймають його та перевертають. Роторний плуг забезпечує оранку глибиною до 25-30 см. В результаті отримуємо дрібний і добре розпушений ґрунт. Роторні плуги широко використовуються при роботі з давно необробленими та густо зарослими ділянками.



У сільському господарстві, вибір та купівля правильного типу плуга для вашого мінітрактора, гарантує якісну оранку, полегшить догляд за сільськогосподарськими культурами та забезпечити високу врожайність.

Розмір та потужність мінітрактора

При виборі плуга важливо врахувати розмір та потужність вашого мінітрактора. Якщо знехтувати цією відповідністю, то є велика ймовірність недостатньої ефективності роботи такого комплекту техніки та її швидкого виходу з ладу.

Врахування особливостей ґрунту та умов роботи

При купівлі будь-якої агротехніки, важливо враховувати особливості ґрунту та умови роботи. Наприклад, для розчищення ділянки від бур’янів вам підійде один плуг, а для підготовки до весняно-польових робіт – інший.

Де купити плуг до мінітрактора?

Ціновий діапазон плугів для мінітракторів може бути різним і залежить від багатьох факторів, таких як тип плуга, матеріал, виробник тощо.



На AGRO.RIA ви можете обрати як новий так і вживаний плуг до мінітрактора, орієнтуючись на вартість та потреби вашого господарства. При виборі у вас є можливість переглянути відео роботи техніки, що дасть краще розуміння її стану.