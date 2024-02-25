Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника.