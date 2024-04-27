Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.
“Ексклюзивний відеозапис: камера відеоспостереження фіксує втечу 11 осіб до Угорщини”, — так він підписав хвилинний відеоролик, на якому показано процес незаконного перетину державного кордону.
Глагола зазначив, що сам процес подолання прикордонного паркану відбувався о шостій ранку у четвер, 25 квітня, за 1 кілометр від прикордонної застави у населеному пункті Вилок.
Раніше українські прикордонники повідомляли про те, що проводять постійні патрулювання річкового кордону з Білоруссю та прилеглих територій, використовуючи для цього катери. Метою таких дій є недопущення на цих напрямках можливого перетину кордону з боку Білорусі чи порушення прикордонного режиму.
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