У такий спосіб Канада приєдналась до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, мета якої — збір 10 млрд доларів на виробництво української зброї у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Зазначається, що міністр національної оборони Канади Білл Блер у п’ятницю, 26 квітня, оголосив про виділення 2,1 млн доларів на виробництво безпілотників українським ОПК. Цей внесок буде зроблено спільно з Великою Британією.

“Українці були невпинними у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що буде підтримувати Україну доти, доки буде потрібна перемога”, — сказав Білл Блер.

Своєю чергою міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що сам запропонував міністру оборони Канади Біллу Блеру закупити частину дронів для України в українських компаній.

“Моя пропозиція була проста: закупити частину дронів для України в українських компаній. Це дозволить не лише швидко виготовити й передати Силам оборони необхідну техніку, але й підтримати економіку України. Білл зацікавився — і сьогодні ми маємо офіційне рішення Канади. Рішення, за яке я вдячний ще більше”, — сказав Камишін.

Нагадаємо, першою країною, яка виділила кошти на закупівлю української зброї для українського війська, стала Данія. Уряд країни оголосив про виділення на це 28,5 млн доларів.