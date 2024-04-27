Окупаційна влада, яка в часи повномасштабної війни провела вже три виборчі фарси скасувала традиційне святкування сакрального свята "9 травня" на тимчасово окупованих територій нібито через провокації.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Навколо свята “дня перемоги”, яке у Росії відзначається 9 травня, російські пропагандисти побудували справжній культ. Цей день має сакральне значення і для президента країни-агресора Володимира Путіна. Втім цього року окупанти вирішили відмовитися від масових заходів на честь 79-ї річниці від дня перемоги у Другій світовій війні.

“Насправді ж без масовки святкування на ТОТ не відбулось би. А після інавгурації міжнародного злочинця Владіміра Путіна та подальших планів щодо мобілізації й взагалі б ризикувало перейти в протести. Відтак від нього відмовились. Це добре ілюструє реальний рівень підтримки окупантів на ТОТ”, — йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву зауважує, що усі представники російської окупаційної влади будуть покарані за співучасть в допомозі загарбникам.