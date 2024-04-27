Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Навколо свята “дня перемоги”, яке у Росії відзначається 9 травня, російські пропагандисти побудували справжній культ. Цей день має сакральне значення і для президента країни-агресора Володимира Путіна. Втім цього року окупанти вирішили відмовитися від масових заходів на честь 79-ї річниці від дня перемоги у Другій світовій війні.

“Насправді ж без масовки святкування на ТОТ не відбулось би. А після інавгурації міжнародного злочинця Владіміра Путіна та подальших планів щодо мобілізації й взагалі б ризикувало перейти в протести. Відтак від нього відмовились. Це добре ілюструє реальний рівень підтримки окупантів на ТОТ”, — йдеться у повідомленні. 

Центр національного спротиву зауважує, що усі представники російської окупаційної влади будуть покарані за співучасть в допомозі загарбникам. 