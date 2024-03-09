Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж “Житель”, 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А «Солнцепек» та 1 складу боєприпасів противника.