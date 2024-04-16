У ній євродепутати закликають усі країни, де РФ має рахунки, вжити необхідних заходів, щоб забезпечити передання цих активів для відновлення інфраструктури України.

За резолюцію проголосували 134 учасники засідання, проти – жоден, повідомляє Укрінформ.

У резолюції Рада Європи закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під її егідою.

«Оскільки щойно створений Реєстр збитків розпочинає трудомісткий процес реєстрації українських збитків для міжнародної претензійної процедури, країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду. Для ефективної реалізації процедури слід створити міжнародну комісію, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків, зафіксованих у Реєстрі», – йдеться в резолюції.

У міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи російської держави, що перебувають у державах-членах Ради Європи та державах, що не є членами Ради Європи, на принципах прозорості, підзвітності та справедливості при розподілі коштів.

Резолюція закликає до створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів України та постраждалих суб’єктів щодо відшкодування шкоди, завданої агресією Російської Федерації.